Sanità: Parente (Iv), da noi ok parere su proposte per 'passaporto verde digitale'

- Approvato stamattina in commissione Sanità il parere sulle proposte di regolamento europeo sul "passaporto verde digitale" che comprende tre alternative per la circolazione dei cittadini europei o residenti fino alla fine della pandemia: certificato di vaccinazione, attestazione di guarigione dal Covid e test molecolari e antigenici. Lo afferma la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama. "Nel parere espresso dalla commissione abbiamo chiesto al governo di inserire anche il test sugli anticorpi che potrebbe anche prorogare la durata di sei mesi del certificato vaccinale e l'onerosità a carico della cittadinanza dei tamponi. Naturalmente questa iniziativa della Unione europea non deve indurre a non rispettare le regole per difendersi dal Covid ma è molto importante per l'uniformità e il riconoscimento di certificati e test, interoperabilità dei dati e circolare prudentemente tra i paesi dell'Unione europea", aggiunge. (Rin)