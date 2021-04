© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 1.175.000 gli over 80 già vaccinati . ha aggiunto Moratti - dal 7 aprile si sono aggiunti 22.500 nuovi aderenti over 80, e la percentuale dei vaccinati, calcolando anche loro, è del 97,6. Per la fascia d'età 70-79 sono 582 mila vaccinati con la prima dose, pari al 58 per cento, nella fascia 60-69 le somministrazioni dal 23 al 28 sono state 161 mila. Per la categoria fragili le dosi sono state 209.381". (Rem)