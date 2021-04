Ucraina-Polonia: vicepremier Gowin, cooperazione ha potenziale di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni di cooperazione tra Polonia e Ucraina hanno un significativo potenziale di sviluppo. È quanto dichiarato da Jaroslaw Gowin, vice premier polacco, all'inizio della sua visita a Kiev, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. L’Ucraina “ha bisogno di dare attuazione ad alcune riforme, soprattutto quando si tratta di lotta alla corruzione, diritti di proprietà intellettuale o protezione generale della concorrenza", ha detto Gowin. Durante la visita, il vicepremier polacco ha incontrato il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal, il ministro dello Sviluppo economico, del Commercio e dell'Agricoltura Ihor Petrashko, e ha preso parte alla sessione plenaria della commissione intergovernativa ucraino-polacca sulla cooperazione economica. I principali temi affrontati sono stati la cooperazione commerciale tra Ucraina e Polonia, l'impatto della pandemia di Covid sulla situazione economica di entrambi i Paesi e gli ostacoli allo sviluppo degli investimenti polacchi in Ucraina. Come riporta “Ukrinform”, alla fine del 2020 la Polonia era tra i tre maggiori partner commerciali dell'Ucraina, con un commercio totale del valore di 7,36 miliardi di dollari (6 miliardi di euro).(Vap)