Italia-Israele: Gentiloni, relazioni si fondano sulla storia e su una cooperazione unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Italia e Israele si fondano sulla storia e su una cooperazione unica e la crisi generata dalla pandemia ne ha confermato l’importanza. Lo ha detto oggi Paolo Gentiloni, commissario europeo per la Fiscalità e l'unione doganale, gli audit e la lotta antifrode dal 2019, in un videomessaggio trasmesso in occasione dei 100 (e uno) anni dalla Conferenza di Sanremo, in cui fu riconosciuto il diritto del popolo ebraico a un proprio focolare nazionale in Terra d’Israele. “Abbiamo imparato gli uni dagli altri e compreso l’importanza della scienza, della cooperazione internazionale e dell’apprendimento da quest’ultima, dalla storia, dalla memoria e dai risultati prodotti dalla buona amicizia tra i Paesi”, ha detto Gentiloni. (Asc)