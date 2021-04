Italia-Israele: Renzi, lo Stato ebraico “non ha il diritto, ma il dovere di esistere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di “Israele non ha il diritto, ma il dovere di esistere, perché ne abbiamo bisogno, necessitiamo dell’intelligenza, della leadership, dei sogni e della visione di questo Paese”. Lo ha detto oggi l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un videomessaggio trasmesso in occasione dei 100 (e uno) anni dalla Conferenza di Sanremo, in cui fu riconosciuto il diritto del popolo ebraico a un proprio focolare nazionale in Terra d’Israele. “La Conferenza di Sanremo, che è stata e sarà una città della pace, non è soltanto una pietra miliare della storia d’Israele. Ci ricorda l’importanza d’investire nella nostra amicizia e nel futuro. Di recente, Israele ha concluso un grande trattato, gli Accordi di Abramo. Credo sia tempo di riconoscerne l’importanza per il resto del mondo. Come ho detto in passato dinanzi alla Knesset, Israele non ha il diritto, ma il dovere di esistere, perché ne abbiamo bisogno, necessitiamo dell’intelligenza, della leadership, dei sogni e della visione di questo Paese”, ha detto il senatore di Italia Viva. (Asc)