Italia-Usa: Errore (Sace), costruire tavolo tecnico pubblico-privato per rafforzare investimenti

- L’attuale scenario crea delle importanti opportunità reciproche di business tra Italia e Stati Uniti. Così il presidente di Sace, Rodolfo Errore, commentando i lavori del webinar “How to enter the Us market: new framework, old tips” organizzato in occasione della firma del memorandum d’intesa tra l’Ordine degli avvocati di Milano e la New York State Bar Association. “L’attrazione degli investimenti statunitensi sarà cruciale per rendere più competitivo il nostro sistema Paese e innescare un circolo virtuoso di crescita, facendo leva sui i fondi del Pnrr, soprattutto in quei settori alla base della ripartenza dell’Italia, come le infrastrutture e la transizione ecologica: al tempo stesso il Build Back Better Plan di Joe Biden sarà un’ottima occasione di sviluppo per l’export italiano nei prossimi anni, perché rafforzerà l’industria, l’occupazione e i consumi interni americani, creando un contesto favorevole agli investimenti”, ha spiegato, sottolineando la necessità di promuovere un nuovo modo di lavorare in sinergia, basato “non solo su un'alleanza storica e un'amicizia duratura tra Italia e Stati Uniti, ma anche su un nuovo quadro istituzionale, fondato sul multilateralismo dell’amministrazione Biden, sulla credibilità del governo Draghi ed in particolare in forza della stabilità politica di entrambi i Paesi”. A tal fine, ha concluso, una proposta. “Costruire un tavolo tecnico finalizzato al migliore sfruttamento del Recovery individuando potenziali linee di collaborazione con il sistema finanziario, le banche, i fondi infrastrutturali e di debito internazionali: un laboratorio finanziario basato su sinergie tra pubblico e privato”, ha spiegato. (Com)