Gioco: lavoratori ricevuti da Regione Lazio, "incontro positivo"

- La delegazione delle associazioni dei Lavoratori del gioco pubblico e di Donne in gioco è stata ricevuta da una rappresentanza della Regione Lazio questo pomeriggio durante la manifestazione in piazza Oderico da Pordenone. Manifestazione dal nome "Non lasciate il Lazio in mano alle mafie". Marco Mandolesi, imprenditore del comparto giochi e organizzatore della manifestazione ha spiegato che "è stato un incontro positivo. Quello che ci hanno dato quasi per certo, ma dovremmo aspettare i primi di luglio per l'ufficialità, è la proroga dell'attuazione della legge. Ci è sembrata una cosa molto concreta, abbiamo parlato con il capo di gabinetto ed è stata messa all'ordine del giorno del prossimo consiglio - ha aggiunto - Il secondo punto che abbiamo chiesto, perché è chiaro che la sola proroga non serve a nulla, è la possibilità di aprire un tavolo di confronto con una rappresentanza di tecnici ed esperti del settore per poter modificare questa norma", ha concluso.(Rer)