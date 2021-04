Croazia: governo approva Piano nazionale di ripresa e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato ha adottato la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021-27. Il piano, del valore di 49 miliardi di kune (circa 6,5 miliardi di euro), verrà inviato alla Commissione europea per "l'armonizzazione finale", secondo quanto riferiscono i media locali. Il documento, che ha più di 1.100 pagine, contiene la descrizione di 77 riforme e 152 investimenti che il governo prevede di attuare con i finanziamenti dell'Ue. I progetti sono raggruppati in cinque "componenti" e una "iniziativa": il "settore business", con investimenti pari a 26,2 miliardi di kune (3,47 miliardi di euro), copre il 54 per cento dell'importo totale; alla voce "amministrazione pubblica, giustizia e proprietà statale" vanno 4,36 miliardi di kune (610 milioni di euro), pari a circa il 10 per cento delle risorse. Alla componente "istruzione, scienza e ricerca" vanno 7,5 miliardi di kune (990 milioni di euro) o il 15 per cento; al "mercato del lavoro e benessere sociale" vanno 2,09 miliardi di kune (280 milioni di euro) o il 4 per cento del totale. (segue) (Seb)