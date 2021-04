Croazia: governo approva Piano nazionale di ripresa e resilienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla voce "assistenza sanitaria" vanno 2,56 miliardi di kune (340 milioni di euro) o il 5 per cento delle risorse totali. Per la "iniziativa" intitolata "Ristrutturazione di edifici" sono previsti investimenti pari a 5,95 miliardi di kune (790 milioni di euro), ovvero il 12 per cento del finanziamento totale. Il premier Andrej Plenkovic ha affermato che il piano è un documento chiave che "ci consentirà di utilizzare, nei prossimi cinque anni, più di 47 miliardi di kune per riforme strutturali e investimenti che contribuiranno alla nostra ripresa economica e ci renderanno più resilienti alle crisi future". Ogni componente ha elementi "digitali" e "verdi", con l'obiettivo di dedicare una quota del 20 per cento degli investimenti totali alla "trasformazione digitale" e del 37 per cento alla "transizione verde". Secondo le proiezioni del governo, il piano dovrebbe contribuire a una crescita del Pil reale nel 2021 del 5,2 per cento, mentre senza il piano la crescita sarebbe del 4,9 per cento. Nel 2022 la crescita sarebbe del 6,6 per cento anziché del 5,2 e nel 2023 il Pil sarebbe infine al 3,4 per cento anziché, senza piano, al 2,7 per cento. (Seb)