Frosinone: da giunta ok ad aree pubbliche gratuite per riattivare l'economia

- La giunta di Frosinone, guidata da Nicola Ottaviani, su indirizzo dell'assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia, ha approvato la delibera attraverso cui è stata disposta l'assegnazione gratuita di suolo pubblico ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande - bar, pizzerie, tavole calde, ristorazione e simili - dislocate sia nella parte alta che in quella bassa della città. "Già lo scorso anno - si legge nella nota - la Giunta aveva consentito, in deroga ai limiti del vigente regolamento, la possibilità di utilizzare anche gli spazi pubblici, fermo restando le distanze necessarie di viabilità, mediante semplice comunicazione ed illustrazione della disposizione degli spazi di occupazione del suolo pubblico. Il provvedimento comunale recepisce anche le disposizioni governative che consentono, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari e dei protocolli in materia di prevenzione sanitaria adottati". (segue) (Com)