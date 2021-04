Frosinone: da giunta ok ad aree pubbliche gratuite per riattivare l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera prevede, quindi, fino al termine delle disposizioni legislative, "una maggiore disponibilità all'occupazione del suolo pubblico in favore delle attività commerciali relative alla somministrazione di alimenti e bevande - bar, pizzerie, tavole calde, ristorazione e simili - al fine di evitare l'aggregazione di più persone all'interno degli indicati locali di somministrazione e garantire il distanziamento sociale. È consentita inoltre, in deroga temporanea al Regolamento di occupazione di suolo, mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili – i dehors – la semplificazione del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle 'pedane' del citato Regolamento, che dovrà essere rilasciata dal Servizio economico Suap entro il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza da presentare esclusivamente a mezzo del portale telematico Suap 'impresainungiorno', con l'obbligo di allegare la documentazione tecnica necessaria prevista nel richiamato Regolamento di occupazione del suolo pubblico. Gli esercenti che hanno già presentato le comunicazioni tramite il portale telematico 'impresainungiorno' allegando le planimetrie di occupazione degli spazi antistanti gli esercizi commerciali di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti, se intendono confermare le occupazioni esistenti, ossia senza alcuna variazione, potranno effettuarlo mediante semplice comunicazione al Servizio economico Suap, sempre tramite l'indicato portale telematico, per l'ulteriore periodo stabilito dalla predetta normativa vigente, mentre in caso di ulteriori spazi all'aperto di diversa dimensione dovranno produrre, oltre alla comunicazione, anche le planimetrie e la documentazione attestante la collocazione delle strutture amovibili e gli spazi necessari di occupazione di suolo pubblico, della cui autorizzazione si conferma il silenzio assenso entro 15 giorni". (segue) (Com)