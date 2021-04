Frosinone: da giunta ok ad aree pubbliche gratuite per riattivare l'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di aiutare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, "è possibile stabilire una ulteriore deroga nei periodi di fruizione delle isole pedonali (per l'iniziativa 'A passeggio per 2 km'), permettendo agli esercenti, in tali periodi, una maggiore fruizione degli spazi di occupazione del suolo pubblico per le sole giornate di attivazione delle isole, utilizzando in tal modo anche la sede stradale di chiusura al traffico, fermo restando i principi di distanziamento ed evitando possibili assembramenti di pubblico, con possibilità di occupare la superficie esterna fino al 150 per cento di quella interna, salvo la possibilità di emettere provvedimenti specifici, volti alla disciplina e regolamentazione delle situazioni di contiguità, da parte dell'ufficio commercio. È fatto infine obbligo di posizionamento di addobbi floreali con essenze stagionali su tutto il perimetro dell'occupazione, mediante la posa in opera di vasi e/o altri contenitori che soddisfino quanto più possibile gli indici del decoro urbano, allo scopo di armonizzare l'ambiente esterno con il contesto architettonico circostante. Il provvedimento avrà validità da maggio fino ad ottobre. Il progetto, secondo le indicazioni del sindaco, Nicola Ottaviani, si propone, da un lato, di favorire occasioni di socializzazione e, dall'altro, di promuovere le attività commerciali di bar, pub e ristorazione, su tutto il territorio comunale, evitando assembramenti e nel rispetto del distanziamento sociale, comunque previsto dalle norme per il contenimento delle criticità sanitarie. L'iniziativa sarà coordinata e integrata anche con quella promossa dall'assessorato al centro storico di Rossella Testa, denominata 'Le terrazze del Belvedere' che, per il secondo anno, contribuirà alla valorizzazione dei viali della parte alta della città, soprattutto nelle stagioni primaverili e autunnali". (Com)