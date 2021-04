Usa: Coldiretti, aumento Pil traina export Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inverte la tendenza e per la prima volta nel 2021 torna ad aumentare l’export Made in Italy negli Stati Uniti, che fa segnare un incremento del 2,8 per cento a marzo in una situazione di pesante stagnazione del commercio estero globale. Lo scrive la Coldiretti in uno studio sugli effetti della crescita record del Pil negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2021. Un risultato, si legge in una nota, trainato dallo stop dall’11 marzo ai dazi aggiuntivi Usa che colpivano le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro. La ripresa degli Stati Uniti, prosegue la nota, è un traino anche per l’economia nazionale poiché gli Usa rappresentano per l’agroalimentare Made in Italy il primo mercato di sbocco fuori dai confini comunitari per un valore record vicino ai cinque miliardi nel 2020. (Com)