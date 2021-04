Ungheria: Covid, accordo con Serbia e Montenegro su validità dei certificati vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha raggiunto con Serbia e Montenegro un accordo sulla validità dei certificati vaccinali contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, in un messaggio su Facebook. Szijjarto ha raggiunto l'accordo con gli omologhi serbo e montenegrino, Nikola Selakovic e Dorde Radulovic. "Se tutto va bene potremo presto dire di essere stati in grado di vaccinare 4 milioni dei nostri concittadini e proteggerli dalla pandemia. Pertanto possiamo fare un altro passo verso la normalità e accordarci con alcuni Paesi su quarantene e libertà di movimento dei nostri rispettivi cittadini", ha scritto il capo della diplomazia magiara. I certificati vaccinali di questi Paesi avranno validità in ciascuno in quanto reciprocamente riconosciuti. Ciò consentirà ai vaccinati di spostarsi liberamente tra Ungheria, Serbia e Montenegro da domani. "Abbiamo avviato una trattativa anche con Grecia e Israele", ha aggiunto Szijjarto. (Vap)