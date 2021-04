Pa: Orlando, nessun privilegio per navigator in concorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i navigator non ci sarà nessun privilegio per l’accesso ai concorsi delle pubbliche amministrazioni. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso del Question time al Senato. "La valutazione favorevole delle pregresse esperienze - ha spiegato il ministro - corrisponde ad un principio già ampiamente utilizzato nella pubblica amministrazione. Ritengo perciò che l'attività dei navigator vada considerata una delle facoltà e delle conoscenze acquisite da chi parteciperà al concorso in un'ottica che può concorrere al rafforzamento dei centri per l'impiego".(Rin)