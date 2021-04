Milano: ai giardini a lui intitolati la commemorazione di Sergio Ramelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ai giardini a lui intitolati, in zona Città Studi, la commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane militante di destra ucciso nel '75 da un gruppo di Avanguardia Operaia. "Io penso alle morti di Ramelli, Pedenovi e anche a quella di Calabresi che sono state tutti negli anni '70. Con tutti i limiti della nostra vita attuale e di questa società, credo che siano momenti migliori, i conflitti sociali che c'erano una volta erano più gravi per cui il percorso di riconciliazione non sarà mai finito, però credo che del percorso sia stato fatto", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del momento di ricordo, a cui hanno partecipato anche la vicesindaco Anna Scavuzzo, l'assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale, Andrea Mascaretti. (Rem)