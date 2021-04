Ue: vicepresidente Suica, conferenza su futuro Europa punta a rafforzare la resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza sul futuro dell'Europa ha lo scopo di rendere la democrazia europea "più resiliente" di fronte ai tanti cambiamenti in corso. Lo ha affermato la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, la croata Dubravka Suica, nel suo intervento video per l'audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato. Secondo la vicepresidente Suica, i cittadini devono essere posti al centro delle decisioni delle istituzioni dell'Ue. Suica ha in proposito evidenziato l'importanza del lancio della piattaforma con cui tutti i cittadini possono contribuire al dibattito sulle sfide dell'Ue. "Nei primi 10 giorni la piattaforma ha già dispiegato il suo potenziale unico con oltre 5.000 partecipanti che hanno condiviso circa 1000 idee e che hanno organizzato 160 manifestazioni in tutta Europa", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione. Secondo Suica, la piattaforma è "il fulcro" della conferenza sul futuro dell'Europa in quanto le istituzioni dell'Ue devono accogliere e lavorare proprio sulle proposte lanciate dai cittadini "per il nostro futuro comune".(Res)