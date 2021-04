© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La concorrenza” fra istituti bancari “è stata ed è utilissima perché non abbiamo mai visto dei tassi sui mutui così infimi, ad esempio”. Lo ha affermato il presidente di Abi, Antonio Patuelli, intervenendo ad un convegno organizzato da Fabi. “Non seguo le mode, anche nel mondo bancario e non ritengo ci sia un modello di business ma uno per banca”, ha aggiunto. (Rin)