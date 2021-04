Cultura: assessore Galli, primo week end riapertura spazi culturali è segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un lunghissimo periodo di “chiusura forzata”, si avvicina il primo week end con l'apertura, seppur ridotta di cinema, musei e teatri. "C'è stata una grande sofferenza durante il periodo del lockdown per i luoghi e le istituzioni culturali della Regione” afferma in una nota Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e Cultura della Regione Lombardia sottolineando che “la riapertura è stata recepita dal comparto con grande entusiasmo. Ci sono ancora delle criticità, ma anche degli aspetti positivi come, per esempio, l'accesso degli spettatori nell'ordine del 50 per cento dei posti a sedere. Certo, il limite dei mille posti è vincolante, soprattutto per i teatri più grandi”. “Gli accessi – rileva Galli - dovrebbero essere definiti teatro per teatro, anche perché sono pure condizionati dalla conformazione architettonica delle sale. Così come il coprifuoco delle 22 impedisce un'efficace programmazione serale”. “Numerosi sono stati gli interventi che la Regione ha messo in campo per questo importante comparto. Abbiamo iniziato lo scorso anno - aggiunge Stefano Bruno Galli - con l'anticipo dei contributi di gestione e sostenuto la programmazione estiva all'aperto. Poi, siamo intervenuti allargando la platea dei ristori. Nelle prossime settimane ci concentreremo sul rilancio, cercando di convogliare più risorse possibili". "Questo – prosegue Galli - è un momento creativo dal punto di vista dello spettacolo, bisogna ripensarlo e riprogettarlo, abbandonando gli schemi tradizionali e consolidati. Dovremo rispondere ai nuovi canoni, per esempio proponendo spettacoli più brevi per riportare i cittadini lombardi nei teatri, musei e cinema, a cominciare delle ore pomeridiane". "Regione Lombardia - conclude l'assessore Galli, rivolgendosi alle imprese del settore - non vi ha lasciati soli e non vi lascerà mai soli". (Com)