Spagna: accordo tra Renault e Iberdrola con obiettivo di decarbonizzare impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Renault e la compagna energetica spagnola Iberdrola hanno firmato oggi un accordo di collaborazione strategica per la decarbonizzazione degli impianti Renault in Spagna e Portogallo nei prossimi tre anni. Secondo quanto riferito in una nota congiunta, nell'ambito di questa alleanza, Iberdrola diventa il fornitore di energia rinnovabile del costruttore attraverso la firma di un accordo a lungo termine per il 100 per cento del consumo energetico di Renault in Spagna. Lavoreranno insieme anche su iniziative come l'elettrificazione del calore dei processi termici, l'analisi delle possibili efficienze nella gestione energetica degli impianti attraverso i Big Data, l'implementazione di progetti rinnovabili in loco (impianti fotovoltaici ed eolici nelle loro strutture), così come il riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici per lo stoccaggio di energia e l'utilizzo nell'approvvigionamento energetico di Renault. (segue) (Spm)