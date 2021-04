Spagna: accordo tra Renault e Iberdrola con obiettivo di decarbonizzare impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza permetterà a Renault di lavorare verso l'obiettivo di zero emissioni contenuto nel suo piano "Renaulution". José Vicente de los Mozos, direttore industriale del gruppo Renault e amministratore delegato di Renault Iberia ed Ignacio Galan, presidente di Iberdrola, hanno firmato l'accordo presso lo stabilimento di carrozzeria e assemblaggio di Renault a Valladolid. È prevista anche l'analisi e la progettazione di soluzioni di mobilità e ricarica elettrica, sia per l'uso interno delle flotte degli stabilimenti che per la ricarica collegata (veicoli dei dipendenti, di aziende terze e dei clienti finali). (Spm)