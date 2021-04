Imprese: Confagricoltura, bene Commissione Ue su biotecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stata riconosciuta la validità delle critiche che avevamo formulato alla sentenza della Corte di giustizia Ue, del luglio 2018, secondo la quale le nuove tecniche di mutagenesi rientrano nella sfera di applicazione della normativa sugli Ogm", sottolinea il presidente di Confagricoltura. "Chiediamo ora alle Istituzioni dell'Unione e ai governi nazionali di accelerare il passo, con il supporto del mondo scientifico, per giungere a una chiara ed efficace regolamentazione per l'uso delle più avanzate biotecnologie in ambito europeo", aggiunge Giansanti. "Potranno tornare senz'altro utili i risultati di un recente incontro sulle innovazioni tecnologiche che abbiamo organizzato con Assobiotec (Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie)". Le nuove tecniche del genoma – rileva Confagricoltura – hanno avuto negli ultimi anni una rapida diffusione a livello mondiale, anche nei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha sottoscritto accordi per l'interscambio di prodotti agroalimentari. (Com)