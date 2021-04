Uzbekistan-Turkmenistan: Mirziyoyev in visita ad Ashgabat, incontrerà l’omologo Berdimuhamedov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, è partito per il Turkmenistan, dove incontrerà l’omologo Gurbanguly Berdimuhamedov. Lo ha reso noto il servizio stampa della presidenza di Tashkent, secondo cui al centro dei colloqui vi sarà il rafforzamento delle relazioni bilaterali e l’espansione della cooperazione regionale. La visita segue l’istituzione di un Gruppo di amicizia interparlamentare nel luglio del 2020, la cui prima riunione si è tenuta in formato virtuale lo scorso 30 novembre. “Lo scorso anno Uzbekistan e Turkmenistan hanno lavorato attivamente alla creazione di un sistema regionale di corridoi economici e di trasporti. Sono state intraprese azioni efficaci per facilitare il movimento di merci nel territorio dei due Paesi”, ricorda il ministero degli Esteri uzbeko. I due capi di Stato discuteranno anche degli sforzi regionali per il contenimento della pandemia di Covid-19 e per evitare che l’emergenza sanitaria abbia ulteriori impatti sulle relazioni bilaterali.(Res)