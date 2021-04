Speciale infrastrutture: Franceschini, treni storici e cammini al centro investimenti per ripartenza con 435 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina oltre 6,7 miliardi di euro per incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali. A questi investimenti si sommano nel Fondo Complementare i progetti del 'Piano Strategico Grandi attrattori culturali', per 1,460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi strategici per la tutela, la valorizzazione e la promozione culturale. "La cultura guiderà la ripartenza del Paese", ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, sottolineando come "il potenziamento delle linee ferroviarie storiche, dei cammini e degli itinerari culturali saranno fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione in chiave culturale delle aree interne". Il 'Piano grandi attrattori culturali' interviene in modo consistente sulla promozione delle ferrovie storiche e su alcuni tra i più importanti cammini e itinerari storici e culturali. L'obiettivo è quello potenziare il viaggio in treno lungo linee storiche e per questo è previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina Ace di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. (Rin)