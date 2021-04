Speciale infrastrutture: assessore Infrastrutture Roma, protesta ambulanti creato disagi, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La protesta di una parte di ambulanti sul Grande raccordo anulare e in alcune zone del centro storico ha arrecato disagi alla città, a genitori che accompagnavano i figli a scuola o a tante persone che si recavano al lavoro fin dalle prime ore del mattino". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Non si può tenere in ostaggio completamente una città per interessi di parte. Di quei commercianti che vorrebbero mantenere una posizione di rendita a scapito di altri lavoratori - aggiunge l'assessore -. Le manifestazioni e il diritto di riunione in luoghi aperti sono sanciti dalla Costituzione, previa comunicazione preventiva alla Questura per tutelare la sicurezza pubblica. Ma, in nessun caso possono essere svolti a danno dell’intera comunità. Prima dell’attuale delega alle Infrastrutture avevo quella alla Città in Movimento e ricordo bene la protesta che si accese per aver interdetto l’accesso al Centro storico dei bus turistici, i cosiddetti torpedoni. Anche in quel caso ci furono forti manifestazioni, ma alla fine riuscimmo a raggiungere un importante obiettivo per tutti i cittadini, soprattutto in tema di decoro e di tutela del centro città. Anche in questo caso non ci faremo intimidire", conclude Meleo. (Rer)