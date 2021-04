Speciale infrastrutture: Salini (FI), investimento strategico da inserire nei piani ripresa Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una sfida prima legale e poi strutturale. È stata una sfida anche industriale, che va nella direzione della distribuzione di competenze e della definizione del ruolo delle istituzioni europee e delle agenzie specializzate. È stato possibile perché c'era un obiettivo chiaro: dare al programma spaziale europeo una caratterizzazione europea" dato che "quella spaziale è l'unica vera infrastruttura europea di cui siamo dotati. Galileo è la prima ed unica di proprietà europea, tutte le altre sono di proprietà del paese ospitante, le altre infrastrutture, pensiamo ai trasporti, sono del Paese che attraversano", ha specificato. "Il tema dell'autonomia europea nell'ambito strategico non significa protezionismo né chiusura rispetto al mondo, ma significa conoscere ciò che abbiamo a disposizione e difenderne la competitività su scala globale. Nelle componenti più sensibili in cui si articola il programma spaziale europeo si utilizza l'industria europea. È un atto di consapevolezza, non una chiusura: la dimostrazione è Galileo che è un programma aperto al mondo, utilizzato da più di un miliardo di utenti", ha aggiunto. "La pandemia ci ha costretto a ridimensionare un po' tutti i programmi. L'importante adesso è che nei Recovery Plan dei Paesi lo spazio sia inserito come investimento strategico. Siamo pronti, abbiamo le regole, soldi a disposizione e la volontà. Si tratta di generare quindi catene di valore a partire da un valore che abbiamo già come Paese, i presupposti per costruire il Programma spaziale europeo ci sono tutti", ha concluso. (Beb)