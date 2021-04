Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, il piano di sviluppo del sito archeologico Al Ula vale 15 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha investito 2 miliardi di dollari in finanziamenti iniziali per lo sviluppo dell'area del sito archeologico di Al Ula. Altri 3,2 miliardi di dollari, provenienti da partnership pubblico-privato, sono stati stanziati per la realizzazione di infrastrutture prioritarie, previste nella prima fase del progetto, ovvero entro il 2023, secondo quanto ha dichiarato ad “Arab News” Amr al Madani, l'amministratore delegato della Commissione reale per Al Ula (Rcu), l'entità istituita dal ministero delle Finanze saudita nel luglio 2017 per gestire lo sviluppo del sito. “Siamo ben avviati nella fase uno che riguarda anche l'ammodernamento dell'aeroporto, che è stato completato. Inizieremo anche a realizzare l’infrastruttura per avere un tram a basse emissioni di carbonio”, ha spiegato Al Madani. In particolare, la prima fase del progetto di realizzazione della rete tranviaria riguarda 22 dei 46 chilometri complessivi. Inoltre, nella prima fase di sviluppo di Al Ula sono previste la realizzazione di una rete di energia rinnovabile, il potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico e dell'impianto di trattamento delle acque reflue. (Res)