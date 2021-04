Speciale infrastrutture: Nagorno-Karabakh, avviata la ricostruzione, anche aziende italiane per i nuovi "smart villages"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, accompagnato dalla first lady Mehriban Aliyeva e dalla figlia Leyla Aliyeva ha visitato nei giorni scorsi i distretti di Jabrayil e Zangilan, liberati durante il conflitto dell'autunno scorso. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata azerbaigiana a Roma. Nel villaggio di Aghali, nel distretto di Zangilan, è stato presentato il primo progetto pilota "Smart Village", che raggrupperà cinque comparti: alloggi, produzione, servizi sociali, "agricoltura intelligente" ed energie alternative. Il progetto prevede la costruzione iniziale di 200 case private totalmente isolate, grazie a materiali da costruzione isolanti ed innovativi. Anche la comunicazione tecnica interna e i sistemi di riscaldamento saranno costruiti sulla base di tecnologie intelligenti. Verranno edificate scuole, asili nido, policlinici e centri di controllo elettronici moderni e verranno create infrastrutture turistiche. Tutte le case residenziali, le strutture sociali, gli edifici amministrativi e di ristorazione pubblica, il processo di lavorazione e produzione dei prodotti agricoli saranno forniti di fonti energetiche alternative. All'attuazione del progetto parteciperanno anche specialisti di aziende di Turchia, Cina, Italia e Israele. Il presidente ha tenuto una videoconferenza con le aziende straniere interessate ai lavori, nel cui ambito figura l'italiano Giuseppe Grisolia, che ha affermato che l'idea imprenditoriale dell'azienda è quella di creare un caseificio di bufala completamente attrezzato in una zona strategica come Zangilan e produrre la mozzarella, la burrata e altri formaggi di bufala di alta qualità. (Com)