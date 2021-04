Speciale infrastrutture: Marocco, gruppo francese Eiffage punta su Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dell'edilizia francese, Eiffage, è candidato per la costruzione del porto di Dakhla, sull'Atlantico. Lo riferisce il sito con sede in Francia “Africa Intelligence”. Un rappresentante della ditta dovrebbe partecipare, insieme ad altri funzionari francesi, al volo inaugurale della linea aerea diretta Parigi-Dakhla della Royal Air Maroc, nonché al grande forum delle imprese organizzato dalla confederazione degli industriali marocchini (Cgem) e dalla Camera dell'industria e del commercio francese in Marocco (Cfcim). Oltre alla costruzione del porto, i media hanno fatto sapere che il gruppo Eiffage è anche interessato a progetti di partenariato pubblico-privato (Ppp) "sociale" voluti dal re Mohammed VI, in particolare nel settore ospedaliero e infrastrutturale. A questo proposito, “Africa Intelligence” rileva che il gruppo, nell'ottica di "rafforzare" le proprie reti nel Regno, aveva inviato lo scorso ottobre il direttore internazionale del gruppo, Didier Michel, a partecipare al viaggio del ministro francese del Commercio estero, Franck Riester. (Frp)