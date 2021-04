Speciale infrastrutture: Sileoni (Fabi), da banche altri 200 miliardi per sostenere Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai 220 miliardi di euro del Pnrr, le banche potrebbero aggiungere altri 200 miliardi di finanziamenti collegati ai progetti del governo. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Coffee Break in onda su La7. "Dal punto di vista della quantità, insomma - ha sottolineato - i fondi non sono pochi. La differenza, rispetto agli sprechi del passato, la farà la qualità dell'investimento e la rapidità e l'esecuzione dei progetti e questo vale in tutti gli ambiti: il Sud, la scuola, la sanità, la transizione digitale, l'ambiente e le infrastrutture. La mia valutazione del Recovery Plan è molto positiva, soprattutto su alcune cose fondamentali: digitale, transizione ecologica e istruzione. È un pezzo di un piano di rilancio del nostro Paese: il Pnrr (Piano nazionale di riprese e resilienza) è un tassello, nei prossimi cinque, sei anni l'Italia potrà investire il doppio o il triplo se consideriamo tutti gli investimenti pubblici statali e i fondi europei. Le sfide sono: la regia unica, la trasparenza, la realizzazione, la semplificazione. E poi - ha osservato - sarà fondamentale difendere le decisioni che spesso vengono bloccate o impugnate, da soggetti pubblici e privati. Poi bisognerà scatenare le energie della pubblica amministrazione e dei privati. La pubblica amministrazione deve essere uno stimolo fondamentale, ma molto possono fare le imprese e il no-profit: le leggi in questo senso già ci sono. Ma le vere riforme vanno finanziate e spinte. La ripartizione dei soldi del Recovery Fund è destinata comunque a creare polemiche, a dividere perché alla base di molti partiti, nel loro Dna c'è la volontà di dividersi e comunque gli scontenti ci saranno sempre", ha aggiunto Sileoni. (Com)