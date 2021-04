Somalia: Igad plaude a revoca proroga mandato presidenziale, sì a dialogo "costruttivo e inclusivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) accoglie con favore la decisione delle autorità federali della Somalia di revocare la proroga del mandato del governo e del parlamento e ribadisce la centralità di un dialogo "costruttivo e inclusivo" come prerequisito essenziale per la risoluzione globale di tutte le questioni in sospeso. È quanto si legge in una nota pubblicata oggi, in cui l'autorità regionale invita tutte le parti interessate a "procedere rapidamente per concludere il quadro di attuazione dell'accordo del 17 settembre attraverso un dialogo inclusivo e trasparente che dia la priorità all'aspirazione popolare del popolo somalo a elezioni pacifiche, inclusive e credibili senza ulteriori indugi". L'Igad, prosegue la dichiarazione, "esorta vivamente tutti i leader somali a esercitare la massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che porti a un'ulteriore escalation della violenza. Tutte le parti dovrebbero garantire la protezione delle vite, delle proprietà e delle istituzioni civili. L'Igad fa appello alla comunità internazionale affinché fornisca assistenza umanitaria agli sfollati a seguito delle recenti violenze a Mogadiscio. L'Igad continuerà a sostenere il popolo somalo nella sua ricerca di pace, democrazia e stabilità", conclude la nota. (segue) (Res)