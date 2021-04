Somalia: Igad plaude a revoca proroga mandato presidenziale, sì a dialogo "costruttivo e inclusivo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera bassa, Mohamed Mursal, ha convocato per sabato prossimo, 1 maggio, una sessione straordinaria del parlamento somalo per votare sulla proposta del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" di ripristinare l'accordo pre-elettorale dello scorso 17 settembre e revocare la proroga di due anni del suo mandato. L'annuncio giunge dopo che martedì scorso, in un discorso televisivo alla nazione, Farmajo ha annunciato che le elezioni nel Paese si svolgeranno come previsto e ha invitato le parti firmatarie dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre a tornare ai colloqui. L'annuncio arriva dopo che il primo ministro Mohamed Roble ha scaricato lo stesso Farmajo, così come fatto in precedenza dagli Stati regionali di HirShabelle e Galmudug, e si è detto pronto a tenere le elezioni presidenziali nel rispetto dell'accordo pre-elettorale già concluso il 17 settembre scorso. In una lunga nota pubblicata su Facebook, il premier ha accolto "con favore le dichiarazioni" con cui i due Stati regionali di HirShabelle e Galmudug" ha respinto come "illegale" la proroga del mandato del presidente Farmajo e si è detto "pronto a tenere le elezioni come stabilito il 17 settembre" (in occasione del pre-accordo elettorale siglato a Dusa Mareb). (segue) (Res)