Recovery: Giovannini, ragionare su come integrare Pnrr con Fsc e risorse delle Regioni

- A partire dalla prossima settimana bisognerà iniziare a chiedersi come integrare le risorse del Pnrr con quelle a disposizione delle Regioni e con il Fondo di sviluppo e coesione: la risposta deve arrivare ad un’integrazione tra Stato, Regioni e città. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al convegno “Pnrr: sfide e opportunità per il sistema Italia” organizzato dal Sole 24 Ore. “Per la prima volta abbiamo tanti progetti di valore, e devono continuare ad averlo anche senza essere finanziati dall’Europa: sta agli enti che ricevono i finanziamenti nazionali dare la stessa priorità e capire come diversi progetti possono essere integrati”, ha spiegato, ricordando a titolo di esempio come il Pnrr abbia al suo interno investimenti per l’ultimo miglio su alcuni porti e aeroporti, che potrebbero essere integrati con una parte dei fondi regionali. (Ems)