Speciale energia: Germania, Commissione Ue, sì a proroga e modifica sostegno elettricità da fonti rinnovabili

- La Commissione europea ha approvato la proroga e la modifica di un regime tedesco per sostenere la produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili e dal gas di miniera, così come le riduzioni delle tasse per finanziare il sostegno all'elettricità da fonti rinnovabili. Lo si apprende dall'esecutivo europeo che ha spiegato che la riduzione degli oneri sarà disponibile per le aziende ad alta intensità energetica e la fornitura di elettricità da terra alle navi ormeggiate nei porti. Lo schema è parte della legge tedesca sulle energie rinnovabili ("Erneuerbare Energien Gesetz" - 'Eeg 2021'). Il regime aiuterà la Germania a raggiungere i suoi obiettivi di energia rinnovabile senza distorcere indebitamente la concorrenza e contribuirà all'obiettivo dell'Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I pagamenti nell'ambito dello schema per il 2021 sono stati stimati a circa 33,1 miliardi di euro. Lo schema tedesco Eeg 2021 fornirà un importante sostegno alla produzione ecologica di elettricità, in linea con le regole dell'Ue", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Grazie a questa misura, una quota maggiore di elettricità in Germania sarà prodotta attraverso fonti di energia rinnovabili, contribuendo a ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra e sostenendo gli obiettivi del Green Deal. Lo schema introduce nuove caratteristiche per assicurare che gli aiuti siano mantenuti al minimo e che la produzione di elettricità avvenga in linea con i segnali del mercato, assicurando allo stesso tempo la competitività delle aziende ad alta intensità energetica e riducendo l'inquinamento causato dalle navi in porto. In questo modo, lo schema fornisce il miglior valore per il denaro dei contribuenti, riducendo al minimo le possibili distorsioni della concorrenza", ha aggiunto. (Beb)