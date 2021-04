Abruzzo: Regione in prima fila su progetto auto a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esa, l'Agenzia spaziale europea, ha approvato il progetto "P-Car" per la realizzazione del primo laboratorio in Europa interamente dedicato alla validazione delle tecnologie satellitari per i sistemi di guida autonoma dei veicoli, che sarà insediato all'Aquila, nel centro di eccellenza dell'Università appositamente costituito per la formazione delle nuove figure professionali. Il progetto è un ulteriore sviluppo dell'iniziativa "Emerge", avviato d'intesa con il Mise e la partnership di aziende e centri di ricerca in Abruzzo (Radiolabs, Telespazio, Leonardo, Elital, Università dell'Aquila), cofinanziato dalla Regione Abruzzo e con il supporto del Polo Automotive. "Si tratta - sottolinea l'assessore alle Attività produttive Daniele D'Amario - di un riconoscimento importante alle capacità di innovazione, agli impianti satellitari, e ai siti produttivi presenti nella regione che, grazie alla partnership con Esa, faranno da volano per promuovere il Centro come infrastruttura 'accreditata' a livello internazionale. E' il riconoscimento dei risultati ottenuti da una strategia di medio-lungo termine su cui la Regione ha scommesso, investendo su ricerca e sviluppo, insieme ai Poli di Innovazione che sono nati proprio con questa mission. Credere nell'innovazione - conclude D'Amario - ci ha permesso di ottenere questo e altri risultati e diventare un punto di riferimento internazionale; in particolare nella prossima Programmazione sarà dato ampio spazio ai temi della connettività e geolocalizzazione nella Smart specialization strategy 2021-27". (segue) (Gru)