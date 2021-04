Abruzzo: Regione in prima fila su progetto auto a guida autonoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Progetto si rafforza a livello internazionale l'ecosistema di ricerca e produzione nella Regione, con l'utilizzo delle nuove capacità di Galileo, per il quale la Regione ospita il centro di controllo ed il 5G che ha visto l'Aquila fra le prime città in Italia ad avviare la sperimentazione dei nuovi servizi innovativi. Per l'Agenzia spaziale italiana (Asi), che ha finanziato il progetto, "questa è una risposta preziosa alla nostra strategia nazionale, che promuove l'adozione di soluzioni di 'posizionamento, navigazione e sincronizzazione' nel settore automobilistico in rapida crescita sfruttando le ultime tecnologie portate da Galileo e 5G", conclude D'Amario. (Gru)