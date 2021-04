Spagna: Casado (Pp), disponibili a concordare quadro giuridico con governo dopo fine stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo spagnolo è disponibile "domani ci potremo mettere d'accordo su un quadro giuridico alternativo" affinché le autonomie abbiano strumenti validi per adottare misure contro la pandemia del coronavirus "senza ricorrere all'eccezionalità costituzionale". Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casdo, definendo "un'assurdità" che il primo ministro, Pedro Sanchez, si sia rifiutato di legiferare un quadro giuridico in vista della fine dello stato di emergenza il 9 maggio prossimo. "Non lo ha fatto perché l'ho proposto io", ha attaccato l'esponente popolare, ricordando la necessità di una regolamentazione delle pandemie "che purtroppo ci accompagneranno per molto tempo". (Spm)