Romania: Covid, vaccinazione non stop per la popolazione negli ospedali militari

- A partire dal 4 maggio sarà avviato un progetto pilota che consentirà la vaccinazioni anti Covid negli ospedali militari in qualsiasi momento, senza appuntamento. Lo ha annunciato il ministro della Difesa romeno, Nicola Ciuca, all'emittente televisiva "Digi 24". In pratica, dall'inizio di maggio, chiunque potrà farsi vaccinare negli ospedali militari. L'immunizzazione verrà eseguita con i vaccini Pfizer o Moderna. "A partire dalla prossima settimana, a partire dal 4 maggio, stiamo provando un progetto pilota di una settimana, in modo che gli ospedali militari possano gestire centri di vaccinazione non-stop e vaccinare i cittadini senza la necessità di essere programmati sulla piattaforma", ha detto Ciuca precisando che il progetto sarà realizzato in tutti gli 11 ospedali militari del Paese. "In qualsiasi momento potrà presentarsi chiunque vuole vaccinarsi", ha detto il ministro Ciuca. (Rob)