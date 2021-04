Germania: inflazione in aumento al 2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, il tasso di inflazione in Germania è aumentato al 2 per cento su base annua dall'1,7 per cento di marzo. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a spingere al rialzo il livello generale dei prezzi è stato soprattutto il costo dell'energia, che ha registrato un balzo del 7,9 per cento. Per i generai alimentari il dato è del +1,9 per cento, per tutti i beni del 2,6 per cento. Il prezzo dei servizi è, infine, aumentato dell'1,6 per cento. (Geb)