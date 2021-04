Alitalia: Lazzerini (Ita), cargo fa parte di piano ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cargo “fa parte di un piano ad hoc che abbiamo appena finalizzato”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, in audizione nelle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera. Il cargo, ha spiegato, “va distinto” dal full cargo. “Noi lo abbiamo già nel piano industriale ed è una componente dei ricavi di Ita così come disegnata in questo momento, e prevede la presenza all’interno dell’azienda di una divisione che fa cargo, che però utilizza come vettore le stive degli aerei passeggeri. Noi abbiamo elaborato, su questo – ha aggiunto – una proposta per fare full cargo, quindi con aerei dedicati”.(Rin)