Ue: premier Jansa, presidenza slovena del Consiglio guarderà ad un'Europa più resiliente

- La Slovenia presiederà da luglio il consiglio dell'Unione europea mettendo al centro della sua agenda la necessità di un'Europa più resiliente di fronte alle sfide attuali. Lo ha detto il primo ministro della Slovenia, Janez Jansa durante una dichiarazione congiunta tenuta insieme al presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. "Vogliamo un'Europa più resiliente quando si tratta di affrontare le epidemie come quelle del coronavirus o quando dobbiamo affrontare attacchi cibernetici o altre minacce strategiche", ha aggiunto il premier sloveno. "Siamo fermamente convinti della l'idea di un'Europa strategicamente indipendente e autonoma", ha proseguito Jansa. Il capo del governo sloveno ha poi sottolineato che "la Slovenia vuole anche accelerare una prospettiva europea agli Stati dei Balcani occidentali non appena avranno soddisfatto i criteri". "Davanti a noi abbiamo al conferenza sul futuro dell'Europa" che "comincia sotto la presidenza portoghese", ha continuato Jansa, spiegando che l'obiettivo di Lubiana è quello di "aprire le discussioni a tutti i partecipanti" e lavorare il più possibile per permettere alla Francia, che prenderà in mano la presidenza nel primo semestre del prossimo anno, di terminare con successo i dibattiti della conferenza.(Frp)