Tunisia: Ong locali e internazionali chiedono stop a “nomine politiche” nei media pubblici

- In tutto 40 associazioni e organizzazioni non governative (Ong) tunisine e 23 altre Ong legate alla rete mondiale di organizzazioni che difendono la libertà di espressione (Ifex) hanno fatto appello al governo tunisino affinché ponga fine alle “nomine politiche nei media pubblici, con il rischio che si trasformino in portavoce del governo o di alcuni partiti politici”. Altrimenti, proseguono gli estensori dell’appello, “il principio di pluralismo e le norme internazionali sulla libertà di espressione saranno trasgrediti”. In una dichiarazione comune pubblicata oggi, le associazioni e Ong hanno espresso il loro sostegno al diritto dei tunisini a un servizio di informazione pubblica indipendente, retto dalle regole e dall’etica della professione giornalistica. Gli enti hanno inoltre accolto con favore l’annullamento da parte del governo di Tunisi della decisione “politica” di nominare Kamel ben Younes alla guida dell’agenzia di stampa tunisina “Tap”. (segue) (Tut)