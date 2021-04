Tunisia: Ong locali e internazionali chiedono stop a “nomine politiche” nei media pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni hanno duramente condannato l’incursione delle forze di polizia, lo scorso 13 aprile, nella sede della “Tap”, e l’aggressione commessa contro i giornalisti e il personale, che partecipavano a un presidio di protesta pacifico per denunciare la nomina di Ben Younes alla guida dell’agenzia. Quest’ultimo era infatti coinvolto in casi di violazioni della libertà di espressione e di propaganda per il governo dell’ex presidente Zine el Abidine ben Ali, oltre a essere noto per la sua vicinanza al movimento islamico Ennahda, attualmente al potere. “Irrompere nei locali di un’istituzione mediatica è un crimine e rappresenta un atto senza precedenti che non può essere ignorato”, hanno affermato, chiedendo di processarne gli autori. D’altra parte le associazioni hanno messo in guardia il capo del governo rispetto alla gravità di tali decisioni abusive, facendo appello a introdurre in maniera “partecipativa” norme obiettive, basate sulla competenza, l’indipendenza e la trasparenza. Tra i firmatari della dichiarazione congiunta figurano la Lega tunisina per i diritti dell’uomo (Ltdh), il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), l’Osservatorio nazionale per la difesa del carattere civile dello Stato, l’Associazione tunisina delle donne democratiche e Articolo 19. (Tut)