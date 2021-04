© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi a palazzo Chigi alle 16.30 per il via libero definitivo al testo del Pnrr. Un rinvio chiesto dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, per permettere un ulteriore passaggio con la Conferenza unificata Stato-Regioni, previsto alle 14.30, sul fondo complementare nazionale da 30,6 miliardi di euro. (Rin)