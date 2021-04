Regeni: Gasparri, sempre chiesto verità su orrendo omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Erasmo Palazzotto, parla "di cose che non conosce". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Io mi sono recato anni fa in Egitto da al-Sisi per chiedere personalmente, insieme ad altri parlamentari, al presidente egiziano la verità su Regeni - sottolinea -. Lo faccia anche lui. Continuo a chiedere come tanti la verità in ogni sede e lo invito ad ascoltare le mie parole che non solo non gettano discredito, ma chiedono la verità, sia sull'Egitto e sulle sue responsabilità rispetto all'orribile delitto Regeni, ma anche sulla situazione di Cambridge e dei fratelli musulmani, capitolo che non è stato mai chiarito fino in fondo. Oltre le responsabilità degli assassini, che vanno individuati e puniti, infatti, ci sono anche le responsabilità di chi ha giocato con la vita altrui. Pertanto Palazzotto pensi alle querele che può ricevere". (com)