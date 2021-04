Lombardia: Fontana e Fermi consegnano premi "Rosa camuna" a Bassetti e Percassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati consegnati oggi a Palazzo Lombardia i 'Premi Rosa Camuna’ edizione 2020. Insigniti del riconoscimento istituzionale della Regione Piero Bassetti, 'primo presidente' di Regione Lombardia, e Antonio Percassi, Presidente dell'Atalanta. La cerimonia si è tenuta, in forma riservata, a Palazzo Lombardia, alla presenza del Presidente della Regione Attilio Fontana e del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. "È stato un onore - ha sottolineato il Presidente Fermi - consegnare questi riconoscimenti ai due personaggi così importanti. Nel leggere la storia dell'istituzione Regione Lombardia appare ben chiara l'importanza del lavoro svolto dal presidente Bassetti. Antonio Percassi oggi più che mai è sinonimo di Atalanta, ovvero di una squadra di calcio vincente, ma anche di un modello organizzativo apprezzato in tutta Italia e preso come esempio e modello anche oltre i confini nazionali". "Due lombardi - ha aggiunto il governatore Attilio Fontana - che, in ambiti differenti, hanno contribuito in maniera forte e concreta alla crescita della nostra regione. Nel solco tracciato dal Piero Bassetti la nostra Regione è diventata modello di efficienza e produttività. Antonio Percassi ha impreziosito la sua importante attività imprenditoriale con il 'miracolo sportivo' dell'Atalanta, simbolo vincente del calcio lombardo anche a livello internazionale".(Com)