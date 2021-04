Bulgaria: diplomatico russo dichiarato persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Bulgaria ha dichiarato un diplomatico russo persona non grata. Allo stesso tempo il ministero Bulgaro ha rivolto alle autorità di sicurezza della Federazione Russa una richiesta di assistenza nelle indagini sulle esplosioni nei depositi di armi in Bulgaria. La procura bulgara ha fatto sapere ieri che sei cittadini russi sono sospettati di aver organizzato, tra il 2011 e il 2020, quattro esplosioni in varie fabbriche di armi del Paese. E' quanto riferito dalla portavoce del procuratore capo della repubblica, Siika Mileva. In questi impianti erano immagazzinate delle armi del trafficante bulgaro Emilian Gebrev.(Seb)