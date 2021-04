Omofobia: Zan (Pd), ddl verrà approvato, storia Draghi lo porta dalla parte dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Zan, deputato del Partito democratico, alla domanda su che percentuale darebbe all'approvazione del disegno di legge che porta il suo nome, ha risposto: "Non posso fare una percentuale precisa, ma penso verrà approvato". Intervenendo a "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, il parlamentare ha aggiunto in merito al provvedimento contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo: "L'atteggiamento del presidente della commissione Giustizia, finora, purtroppo non è stato molto super partes. Spero che invece dimostri di esserlo, visto che si è auto incoronato relatore. E spero che senatori e senatrici approvino questa legge il prima possibile, senza ripetere le scene tristi che ho visto in commissione Giustizia alla Camera". All'osservazione secondo cui il centrodestra non sembra essere favorevole al ddl, ed alla domanda se i leader della coalizione siano omofobi, Zan ha replicato: "Non penso siano omofobi, ma non mi pare un gesto nobile della politica utilizzare questi argomenti per fare campagna politica". Alla domanda, infine, su come pensa che Mario Draghi accoglierà il "suo" disegno di legge, il deputato democratico ha osservato: "La storia di Draghi è chiara: è vissuto nelle istituzioni europee, dove sono molto avanti su queste tematiche, e credo che questo lo porti dalla parte dei diritti". (Rin)