Reddito cittadinanza: Bernini (FI), misura obsoleta che ha mostrato i suoi limiti

- Sul reddito di cittadinanza, "è evidente che la misura ha mostrato tutti i suoi limiti". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia (FI) al Senato, Anna Maria Bernini, che aggiunge: " Una misura che non solo non sta producendo lavoro ma, in più casi, ha portato alla dispersione di risorse economiche preziose, finite nelle mani di soggetti che non ne avevano diritto". Negli ultimi giorni "abbiamo avuto notizia, nella regione Emilia-Romagna, di ben due rilevanti episodi relativi ai cosiddetti 'furbetti' del reddito di cittadinanza". Le Forze dell’Ordine "vanno ringraziate per il prezioso lavoro che stanno svolgendo sul fronte dei controlli, sempre più serrati", sottolinea la capogruppo FI. "Chi è in condizione di povertà va indubbiamente aiutato, ma non certo con l’assistenzialismo fine a se stesso: la riforma dei centri per l’impiego e del mondo del lavoro in generale non può più aspettare. Non ci siamo, siamo pronti a fare la nostra parte e a collaborare su proposte di buon senso che possano davvero contribuire alla rinascita sociale ed economica del Paese", conclude la capogruppo FI a palazzo Madama. (Com)