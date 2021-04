Donbass: Cremlino, auspichiamo che Ucraina non riprenda combattimenti al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spera che l'esercito ucraino non riprenda le operazioni di combattimento nel sud est del Paese: sarebbe una follia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, a “Primo canale”. "L'unica cosa che speriamo è che, dopotutto, prevarrà la ragione, e che non accada una follia come la ripresa delle ostilità nel sud est dell'Ucraina", ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha anche rilevato l'ambiguità della posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sugli accordi di Minsk. "Vediamo che le affermazioni del presidente Zelensky secondo cui gli accordi di Minsk ‘non sono gli stessi’. Non capiamo, si tratta di un rifiuto ufficiale di Zelensky dagli accordi di Minsk?", ha aggiunto Peskov. Parlando delle relazioni con l'Ucraina, il portavoce ha osservato che "la tensione era piuttosto grave e rimane al di sopra del normale". (segue) (Rum)